Хрустальные люстры от завода производителя Гусь-Хрустальный в наличии и под индивидуальный заказ
В наличии и под заказ
Хрустальные люстры российского производства
У нас тысячи позиций хрустальных люстр и светильников в наличии. Также, вы можете прислать свое ТЗ или эскиз, по которым мы изготовим люстру на заводе Гусь-Хрустальный под индивидуальный запрос.
Доставка по всей России
Оплата заказа при получении
Мы доставляем хрустальные люстры с завода по всем городам России. Товар поставляется в жесткой упаковке, чтобы избежать повреждений. Полная стоимость заказа застрахована
Очень вас благодарю за это роскошество
Спасибо за люстру я очень рад. Люстра очень хораша.
Думаю еще когда нибудь у вас куплю.
Добрый вечер! Люстры очень красивые
Танечка, доброе утро. Люстра и бра пришли в хорошем состоянии, благодарю.
Танечка, здравствуйте) Все повесили и подключили!) Сказать, что это красиво ничего не сказать!!! Люстра не смотрится огромной! Она идеальна!) Вся семья и друзья в неописуемом восторге!) дело осталось за шторами)) Спасибо Вам и мастеру огромное! Очень Вам благодарна!) С наступающим Новым годом!)❄️
Смотрится дорого-богато.Шикарная классика
«Водопад» Большой 2000ммДиапазон цен: 262 000 ₽ – 466 500 ₽
«Большая Ангелина №7 «Шар» 1000ммДиапазон цен: 89 500 ₽ – 465 500 ₽
Римский КлассическийДиапазон цен: 13 900 ₽ – 15 650 ₽
Квадрат Водоворот-2 с зеркаломДиапазон цен: 14 150 ₽ – 95 950 ₽
«Ангелина №7» ШарДиапазон цен: 12 800 ₽ – 51 550 ₽
«Кольцо Бублик» Грация-5Диапазон цен: 8 400 ₽ – 33 350 ₽
Торшер 14 Ромашка с макушкойДиапазон цен: 34 500 ₽ – 36 250 ₽
Торшер 1Диапазон цен: 35 900 ₽ – 37 650 ₽
«Кольцо Бублик»Диапазон цен: 37 450 ₽ – 500 250 ₽
«Кольцо Водопад №2» Шар 30+40Диапазон цен: 65 200 ₽ – 93 400 ₽
«Кольцо Водопад» Шар 40+30Диапазон цен: 59 400 ₽ – 89 850 ₽
«Кольцо Купол» ДвойноеДиапазон цен: 19 100 ₽ – 211 550 ₽
Акация Салют ЦветнаяДиапазон цен: 17 700 ₽ – 25 200 ₽
Акация № 1 с подвесомДиапазон цен: 7 150 ₽ – 16 050 ₽
Акация № 4 с подвесомДиапазон цен: 8 200 ₽ – 23 650 ₽
Ангелина +низ ЖуравликДиапазон цен: 11 700 ₽ – 13 450 ₽
Люстры завода Гусь-Хрустальный в интерьере
Бергамос Пластина 1200*3500мм в интерьереДиапазон цен: 820 750 ₽ – 824 250 ₽
«Водопад» Плюс с подвесомДиапазон цен: 665 000 ₽ – 1 653 500 ₽
Бронзовая большая люстра 1100х6000мм639 000 ₽
Бергамос Каскад-4 в интерьереДиапазон цен: 633 550 ₽ – 982 600 ₽
Бронза 30 ламп в интерьере604 750 ₽
Водопад Свеча 2-яруса Диаметр 2200ммДиапазон цен: 542 800 ₽ – 557 900 ₽
Лотос Пион Плюс с подвесом 1500*4000ммДиапазон цен: 439 150 ₽ – 442 650 ₽
О заводе Гусь-Хрустальный
Гусь-Хрустальный завод люстр и светильников создаёт люстры и светильники, которые сразу узнают по сложной огранке и чистому блеску подвесок. Российское производство находится в самом сердце стекольного ремесла — городе Гусь-Хрустальный, а значит, каждое изделие продолжает вековые традиции мастеров, сделавших регион синонимом безупречного хрусталя. Покупая у нас, вы получаете не просто источник света, а художественный акцент интерьера, подкреплённый сертификатами качества и безопасным низковольтным исполнением (ТР ТС 004/2011).
Почему Гусь-Хрустальный завод люстр - это лучший выбор:
- Собственное производство в Гусь-Хрустальном. Мы не перепродаём, а изготавливаем светильники полностью «под ключ» — от плавки стекла до полировки последней подвески. Поэтому можем гибко адаптировать модель под ваш проект и удерживать разумный ценовой диапазон. Хрустальные люстры есть в наличии, а если вам не подошел ассортимент, то вы можете предоставить индивидуальный эскиз и техническое задание, по которому бутет изготовлена люстра.
- Новые технологии огранки. В работе используется алмазная лазерная резка и плазменная полировка. Эти методы делают кромку деталей идеально прозрачной, благодаря чему хрустальные люстры преломляют свет без малейших искажений цвета.
- Контроль на каждом этапе. В цехе действует внутренняя система качества, полностью соответствующая регламенту Таможенного союза. Отбраковка кварцевых включений и микротрещин происходит ещё до сборки, поэтому «молочные» подвески просто не доходят до клиента.
- Сертификация готовой продукции. Все люстры Гусь-Хрустальный российского производства. Изделия сопровождаются паспортом, схемой монтажа и копиями сертификатов, выданных аккредитованной лабораторией. Это особенно важно для дизайнеров и подрядчиков, работающих с публичными объектами.
Индивидуальный подход
Наш слоган — «Свет в деталях». Мы готовы укомплектовать заказ по вашему эскизу: изменить геометрию каркаса, увеличить диаметр, добавить цветные кристаллы или внедрить управляемую LED-систему. Для корпоративных интерьеров предлагаем фирменную гравировку логотипа на центральной чаше — услуга, доступная только при прямом обращении на завод.
Логистика без границ
Мы отгружаем хрустальные люстры по всей России. Доступны:
- курьерская доставка в жесткой упаковке;
- самовывоз со склада.
Весь товар застрахован.
Гибкие формы расчёта
- наличными;
- банковский перевод;
- оплата картой на сайте;
- безналичный расчет и предоставлением закрывающих документов для юридических лиц.
Гусь-Хрустальный завод люстр открыт к сотрудничеству
Мы убеждены: истинная роскошь — это прозрачность отношений. Приглашаем дизайнеров, ритейлеров и отельеров протестировать любые модели в демо-режиме. И помните: когда в вашем проекте появляются люстры Гусь-Хрустальный, помещение начинает рассказывать другую историю — историю света, излучающего аутентичность и мастерство.
Свяжитесь с нами сегодня, чтобы завтра ваш интерьер заиграл миллионами граней!
Гусь-Хрустальный
Все люстры Гусь-Хрустальный производятся в России, на собственном заводе в городе Гусь-Хрустальный (Владимирская область). Производство полностью отечественное – мы не закупаем китайские заготовки и не переносим производство за рубеж. Это означает, что каждая люстра изготовлена из российских материалов под контролем наших мастеров, что гарантирует высокое качество продукции.
Да, в производстве используется настоящий свинцовый хрусталь высокого качества, тот самый, которым славится Гусь-Хрустальный. Кристаллы содержат оксид свинца, благодаря чему обладают исключительной прозрачностью и блеском. Мы не используем пластик или дешёвое стекло – только подлинный хрусталь, прошедший тщательную огранку и полировку. Это обеспечивает фирменное сияние люстр и красивые переливы света на стенах и потолке.
Да, завод Гусь-Хрустальный выполняет индивидуальные заказы. Если вам нужна люстра нестандартных габаритов или уникального дизайна, вы можете предоставить нам эскиз или описание желаемого изделия. Наши специалисты разработают проект с учётом ваших требований и изготовят люстру по индивидуальным размерам. Это отличный вариант для тех, кто хочет получить эксклюзивный светильник, идеально подходящий под интерьер. Срок изготовления и стоимость индивидуального проекта оговариваются отдельно, в зависимости от сложности работы.
Заказать люстру из официального каталога очень просто. Вы можете сделать это напрямую через наш интернет-магазин: выберите понравившуюся модель, добавьте её в корзину и заполните форму заказа, указав контактные данные и адрес доставки. После оформления наши менеджеры свяжутся с вами для подтверждения деталей. Также вы можете позвонить по телефону, указанному на сайте, если вам нужна консультация перед покупкой. В любом случае, покупка через официальный каталог гарантирует, что вы получите оригинальную продукцию Гусь-Хрустальный по заводской цене.
Да, на всю продукцию распространяется официальная гарантия завода Гусь-Хрустальный. Обычно гарантийный срок составляет 1 год со дня покупки, однако наши люстры служат десятилетиями при надлежащем уходе. Вместе с изделием вы получаете технический паспорт или сертификат качества, подтверждающий оригинальное производство и соответствие стандартам. В случае обнаружения производственного брака мы оперативно устраним проблему или заменим товар. Кроме того, мы всегда готовы проконсультировать по вопросам эксплуатации и ухода за хрусталём.
Наш интернет-магазин – это официальный сайт завода Гусь-Хрустальный, поэтому вы покупаете без посредников. Другие продавцы, как правило, закупают товар у производителя и делают торговую наценку, из-за чего стоимость возрастает. У нас же цены прямые, заводские. Кроме того, мы регулярно проводим акции и распродажи для наших клиентов, предлагая дополнительные скидки. Таким образом, покупая через официальный каталог, вы экономите деньги и получаете гарантированно оригинальную продукцию.