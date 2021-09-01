На рынке с 2003 года

О заводе Гусь-Хрустальный

Гусь-Хрустальный завод люстр и светильников создаёт люстры и светильники, которые сразу узнают по сложной огранке и чистому блеску подвесок. Российское производство находится в самом сердце стекольного ремесла — городе Гусь-Хрустальный, а значит, каждое изделие продолжает вековые традиции мастеров, сделавших регион синонимом безупречного хрусталя. Покупая у нас, вы получаете не просто источник света, а художественный акцент интерьера, подкреплённый сертификатами качества и безопасным низковольтным исполнением (ТР ТС 004/2011).

Почему Гусь-Хрустальный завод люстр - это лучший выбор:

Собственное производство в Гусь-Хрустальном. Мы не перепродаём, а изготавливаем светильники полностью «под ключ» — от плавки стекла до полировки последней подвески. Поэтому можем гибко адаптировать модель под ваш проект и удерживать разумный ценовой диапазон. Хрустальные люстры есть в наличии, а если вам не подошел ассортимент, то вы можете предоставить индивидуальный эскиз и техническое задание, по которому бутет изготовлена люстра. Новые технологии огранки. В работе используется алмазная лазерная резка и плазменная полировка. Эти методы делают кромку деталей идеально прозрачной, благодаря чему хрустальные люстры преломляют свет без малейших искажений цвета. Контроль на каждом этапе. В цехе действует внутренняя система качества, полностью соответствующая регламенту Таможенного союза. Отбраковка кварцевых включений и микротрещин происходит ещё до сборки, поэтому «молочные» подвески просто не доходят до клиента. Сертификация готовой продукции. Все люстры Гусь-Хрустальный российского производства. Изделия сопровождаются паспортом, схемой монтажа и копиями сертификатов, выданных аккредитованной лабораторией. Это особенно важно для дизайнеров и подрядчиков, работающих с публичными объектами.

Индивидуальный подход

Наш слоган — «Свет в деталях». Мы готовы укомплектовать заказ по вашему эскизу: изменить геометрию каркаса, увеличить диаметр, добавить цветные кристаллы или внедрить управляемую LED-систему. Для корпоративных интерьеров предлагаем фирменную гравировку логотипа на центральной чаше — услуга, доступная только при прямом обращении на завод.

Логистика без границ

Мы отгружаем хрустальные люстры по всей России. Доступны:

курьерская доставка в жесткой упаковке;

самовывоз со склада.

Весь товар застрахован.

Гибкие формы расчёта

наличными;

банковский перевод;

оплата картой на сайте;

безналичный расчет и предоставлением закрывающих документов для юридических лиц.

Гусь-Хрустальный завод люстр открыт к сотрудничеству

Мы убеждены: истинная роскошь — это прозрачность отношений. Приглашаем дизайнеров, ритейлеров и отельеров протестировать любые модели в демо-режиме. И помните: когда в вашем проекте появляются люстры Гусь-Хрустальный, помещение начинает рассказывать другую историю — историю света, излучающего аутентичность и мастерство.

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы завтра ваш интерьер заиграл миллионами граней!