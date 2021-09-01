ОТЗЫВЫ

Гусь-Хрустальный завод люстр

Мария
Покупатель
5/5

Очень вас благодарю за это роскошество

3 месяца назад
96-33
Версаль Свеча Баден
Андрей
Покупатель
5/5

Спасибо за люстру я очень рад. Люстра очень хораша.
Думаю еще когда нибудь у вас куплю.

3 месяца назад
korvet-1(2)
Корвет 1 лампа Цветной
Светлана
Покупатель
5/5

Добрый вечер! Люстры очень красивые

4 месяца назад
"Водопад" с подвесом
«Водопад» с подвесом
Елена
Покупатель
5/5

Танечка, доброе утро. Люстра и бра пришли в хорошем состоянии, благодарю.

1 год назад
bra-irina-pautinka(1)
Грация №1
Оксана
Покупатель
5/5

Танечка, здравствуйте) Все повесили и подключили!) Сказать, что это красиво ничего не сказать!!! Люстра не смотрится огромной! Она идеальна!) Вся семья и друзья в неописуемом восторге!) дело осталось за шторами)) Спасибо Вам и мастеру огромное! Очень Вам благодарна!) С наступающим Новым годом!)❄️

1 год назад
6939c931dc5143956a2e74f62861752f
Веточка Цветная №2
Светлана
Покупатель
5/5

Смотрится дорого-богато.Шикарная классика

1 год назад
torsher-1-v-int
Торшер №1 фото в интерьере

Можем изготовить хрустальную люстру по вашим размерам

Собственное производство на Гусь-Хрустальный завод люстр

Производство Гусь-Хрустальный
Производство Гусь-Хрустальный
ЛЮСТРЫ
20220422_150-006
«Водопад» Большой 2000мм

Диапазон цен: 262 000 ₽ – 466 500 ₽
angelika-7_1000mm_bronza-5
«Большая Ангелина №7 «Шар» 1000мм

Диапазон цен: 89 500 ₽ – 465 500 ₽
vodopad-kassika-600mm
Римский Классический

Диапазон цен: 13 900 ₽ – 15 650 ₽
kvadrat_gamma_440mm-1
Квадрат Водоворот-2 с зеркалом

Диапазон цен: 14 150 ₽ – 95 950 ₽
«Ангелина №7» Шар

Диапазон цен: 12 800 ₽ – 51 550 ₽
«Кольцо Бублик» Грация-5

Диапазон цен: 8 400 ₽ – 33 350 ₽
20aa89e8740530c69685d2c894e347ad
Торшер 14 Ромашка с макушкой

Диапазон цен: 34 500 ₽ – 36 250 ₽
-11%
Торшер 1

Диапазон цен: 35 900 ₽ – 37 650 ₽
В наличии и под заказ с доставкой по всей России

Гусь-Хрустальный завод люстр - это широкий ассортимент люстр и светильников

6326-99662
«Кольцо Бублик»

Диапазон цен: 37 450 ₽ – 500 250 ₽
ff03f944b0cc74b70414c4973a6f6880
«Кольцо Водопад №2» Шар 30+40

Диапазон цен: 65 200 ₽ – 93 400 ₽
171121_141539
«Кольцо Водопад» Шар 40+30

Диапазон цен: 59 400 ₽ – 89 850 ₽
kolco-kupol-dvoinoe_
«Кольцо Купол» Двойное

Диапазон цен: 19 100 ₽ – 211 550 ₽
akaciasalut
Акация Салют Цветная

Диапазон цен: 17 700 ₽ – 25 200 ₽
100-425-0521-100-04
Акация № 1 с подвесом

Диапазон цен: 7 150 ₽ – 16 050 ₽
100-428-05669-968
Акация № 4 с подвесом

Диапазон цен: 8 200 ₽ – 23 650 ₽
angelika-pl-niz_gur_450mm(1)
Ангелина +низ Журавлик

Диапазон цен: 11 700 ₽ – 13 450 ₽
    Открыть полный каталог

    Люстры завода Гусь-Хрустальный в интерьере

    vodovorot-plast_1200x3500mm-1
    Бергамос Пластина 1200*3500мм в интерьере

    Диапазон цен: 820 750 ₽ – 824 250 ₽
    10011258-001
    «Водопад» Плюс с подвесом

    Диапазон цен: 665 000 ₽ – 1 653 500 ₽
    6f6856b078d1df95e9fa9a861a7c210f
    Бронзовая большая люстра 1100х6000мм

    639 000 
    6445acf1f835c1f66c00599e4cc0cfd9
    Бергамос Каскад-4 в интерьере

    Диапазон цен: 633 550 ₽ – 982 600 ₽
    bronza-1500mmx2450mm-30l-1
    Бронза 30 ламп в интерьере

    604 750 
    bronza-30l-1450x2500mm-4
    Люстра в интерьере 1450*2500мм

    vodopad-svecha-2200x2000-1
    Водопад Свеча 2-яруса Диаметр 2200мм

    Диапазон цен: 542 800 ₽ – 557 900 ₽
    lotos-pion-s-podv-1500x4000mm-1
    Лотос Пион Плюс с подвесом 1500*4000мм

    Диапазон цен: 439 150 ₽ – 442 650 ₽
    Блог

    Сертификаты соответствия

    Сертификаты Гусь-Хрустальный
    На рынке с 2003 года

    О заводе Гусь-Хрустальный

    Гусь-Хрустальный завод люстр и светильников создаёт люстры и светильники, которые сразу узнают по сложной огранке и чистому блеску подвесок. Российское производство находится в самом сердце стекольного ремесла — городе Гусь-Хрустальный, а значит, каждое изделие продолжает вековые традиции мастеров, сделавших регион синонимом безупречного хрусталя. Покупая у нас, вы получаете не просто источник света, а художественный акцент интерьера, подкреплённый сертификатами качества и безопасным низковольтным исполнением (ТР ТС 004/2011).

    Почему Гусь-Хрустальный завод люстр - это лучший выбор:

    1. Собственное производство в Гусь-Хрустальном. Мы не перепродаём, а изготавливаем светильники полностью «под ключ» — от плавки стекла до полировки последней подвески. Поэтому можем гибко адаптировать модель под ваш проект и удерживать разумный ценовой диапазон. Хрустальные люстры есть в наличии, а если вам не подошел ассортимент, то вы можете предоставить индивидуальный эскиз и техническое задание, по которому бутет изготовлена люстра.
    2. Новые технологии огранки. В работе используется алмазная лазерная резка и плазменная полировка. Эти методы делают кромку деталей идеально прозрачной, благодаря чему хрустальные люстры преломляют свет без малейших искажений цвета.
    3. Контроль на каждом этапе. В цехе действует внутренняя система качества, полностью соответствующая регламенту Таможенного союза. Отбраковка кварцевых включений и микротрещин происходит ещё до сборки, поэтому «молочные» подвески просто не доходят до клиента.
    4. Сертификация готовой продукции. Все люстры Гусь-Хрустальный российского производства. Изделия сопровождаются паспортом, схемой монтажа и копиями сертификатов, выданных аккредитованной лабораторией. Это особенно важно для дизайнеров и подрядчиков, работающих с публичными объектами.

    Индивидуальный подход

    Наш слоган — «Свет в деталях». Мы готовы укомплектовать заказ по вашему эскизу: изменить геометрию каркаса, увеличить диаметр, добавить цветные кристаллы или внедрить управляемую LED-систему. Для корпоративных интерьеров предлагаем фирменную гравировку логотипа на центральной чаше — услуга, доступная только при прямом обращении на завод.

    Логистика без границ

    Мы отгружаем хрустальные люстры по всей России. Доступны:

    • курьерская доставка в жесткой упаковке;
    • самовывоз со склада.

    Весь товар застрахован.

    Гибкие формы расчёта

    • наличными;
    • банковский перевод;
    • оплата картой на сайте;
    • безналичный расчет и предоставлением закрывающих документов для юридических лиц.

    Гусь-Хрустальный завод люстр открыт к сотрудничеству

    Мы убеждены: истинная роскошь — это прозрачность отношений. Приглашаем дизайнеров, ритейлеров и отельеров протестировать любые модели в демо-режиме. И помните: когда в вашем проекте появляются люстры Гусь-Хрустальный, помещение начинает рассказывать другую историю — историю света, излучающего аутентичность и мастерство.

    Свяжитесь с нами сегодня, чтобы завтра ваш интерьер заиграл миллионами граней!

    Наши партнеры

    Доставка хрустальных люстр с завода Гусь-Хрустальный по России
    Информация для клиентов

    Вопросы и ответы о продукции
    Гусь-Хрустальный

    Где производятся хрустальные люстры Гусь-Хрустальный?

    Все люстры Гусь-Хрустальный производятся в России, на собственном заводе в городе Гусь-Хрустальный (Владимирская область). Производство полностью отечественное – мы не закупаем китайские заготовки и не переносим производство за рубеж. Это означает, что каждая люстра изготовлена из российских материалов под контролем наших мастеров, что гарантирует высокое качество продукции.

    Какой хрусталь используется в ваших люстрах? Это настоящий кристалл?

    Да, в производстве используется настоящий свинцовый хрусталь высокого качества, тот самый, которым славится Гусь-Хрустальный. Кристаллы содержат оксид свинца, благодаря чему обладают исключительной прозрачностью и блеском. Мы не используем пластик или дешёвое стекло – только подлинный хрусталь, прошедший тщательную огранку и полировку. Это обеспечивает фирменное сияние люстр и красивые переливы света на стенах и потолке.

    Можно ли заказать люстру по индивидуальному проекту или нестандартным размерам?

    Да, завод Гусь-Хрустальный выполняет индивидуальные заказы. Если вам нужна люстра нестандартных габаритов или уникального дизайна, вы можете предоставить нам эскиз или описание желаемого изделия. Наши специалисты разработают проект с учётом ваших требований и изготовят люстру по индивидуальным размерам. Это отличный вариант для тех, кто хочет получить эксклюзивный светильник, идеально подходящий под интерьер. Срок изготовления и стоимость индивидуального проекта оговариваются отдельно, в зависимости от сложности работы.

    Как оформить заказ на люстру из официального каталога?

    Заказать люстру из официального каталога очень просто. Вы можете сделать это напрямую через наш интернет-магазин: выберите понравившуюся модель, добавьте её в корзину и заполните форму заказа, указав контактные данные и адрес доставки. После оформления наши менеджеры свяжутся с вами для подтверждения деталей. Также вы можете позвонить по телефону, указанному на сайте, если вам нужна консультация перед покупкой. В любом случае, покупка через официальный каталог гарантирует, что вы получите оригинальную продукцию Гусь-Хрустальный по заводской цене.

    Есть ли гарантия на люстры Гусь-Хрустальный и предоставляются ли сертификаты качества?

    Да, на всю продукцию распространяется официальная гарантия завода Гусь-Хрустальный. Обычно гарантийный срок составляет 1 год со дня покупки, однако наши люстры служат десятилетиями при надлежащем уходе. Вместе с изделием вы получаете технический паспорт или сертификат качества, подтверждающий оригинальное производство и соответствие стандартам. В случае обнаружения производственного брака мы оперативно устраним проблему или заменим товар. Кроме того, мы всегда готовы проконсультировать по вопросам эксплуатации и ухода за хрусталём.

    Почему цены на вашем сайте ниже, чем в других магазинах?

    Наш интернет-магазин – это официальный сайт завода Гусь-Хрустальный, поэтому вы покупаете без посредников. Другие продавцы, как правило, закупают товар у производителя и делают торговую наценку, из-за чего стоимость возрастает. У нас же цены прямые, заводские. Кроме того, мы регулярно проводим акции и распродажи для наших клиентов, предлагая дополнительные скидки. Таким образом, покупая через официальный каталог, вы экономите деньги и получаете гарантированно оригинальную продукцию.

    Вы можете задать вопрос или прикрепить ТЗ/Эскиз Люстры

    Мы на связи